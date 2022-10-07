Рада закликала ООН, ЄС і Раду Європи створити трибунал для РФ

Верховна рада ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомляє Українська правда.

Відповідне рішення підтримали 283 депутати.

"Верховна Рада України закликає міжнародну спільноту держав використати всі можливі та наявні інструменти та можливості з метою створення тиску на політичне та військове керівництво РФ, що значно швидше змусить Російську Федерацію відмовитися від продовження збройної агресії проти України, а також використовувати положення щодо універсальної юрисдикції, в межах власного кримінального законодавства, для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів на території України" , – йдеться у зверненні народного депутата Ярослава Железняка.

Парламент також закликає Організацію Об’єднаних Націй, парламенти та уряди її держав-членів, Європейський Союз, Раду Європи до створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, який буде:

мати юрисдикцію щодо розслідування та притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, ймовірно вчиненого вищим політичним та військовим керівництвом Російської Федерації;

застосовувати визначення злочину агресії, закріплене в звичаєвому міжнародному праві, в статті 8 bis Римського статуту МКС;

мати юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи військовими діями держави;

мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт і не бути обмеженим абсолютним та/або функціональним імунітетом глав держав і урядів та інших посадових осіб держави;

мати юрисдикцію щодо всіх подій, починаючи з лютого 2014 року, початку збройної агресії РФ проти України.

Крім того, Верховна рада закликає ООН, парламенти та уряди її держав-членів, ЄС, Раду Європи активізувати свої зусилля для надання повної підтримки заснування такого спеціального міжнародного трибуналу шляхом ухвалення відповідних нормативно-правових актів, а також забезпечення участі у його роботі, повної співпраці з майбутнім спеціальним міжнародним трибуналом, виділення максимально можливих людських та фінансових ресурсів для його діяльності.