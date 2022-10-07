WP: Соратник Путіна розкритикував його стратегію війни проти України

Згідно з інформацією, отриманою розвідкою США, один із представників найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна останніми тижнями висловив незгоду безпосередньо главі Кремля з приводу того, як він веде війну проти України. Про це, з посиланням на The Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

Ця критика є найяскравішим свідченням потрясінь в російському керівництві щодо стратегії війни, яка спрацювала катастрофічно неправильно для Москви і змусила Путіна минулого місяця оголосити про часткову мобілізацію у відчайдушній спробі компенсувати нещодавні втрати на фронті.

За словами джерел видання, цю інформацію вважали достатньо важливою, щоб включити до щоденного брифінгу розвідки для президента США Джо Байдена та передати іншим офіційним особам США.

За словами одного з джерел, невдоволення, яке висловив член найближчого оточення Путіна, стосувалося того, що він вважав неправильним управлінням бойовими діями та помилками тих, хто проводить військову кампанію.

Особу представника найближчого оточення глави Кремля не вдалося підтвердити, хоча це ім’я було включено до звітів розвідки США.

Нові розвідувальні дані в поєднанні з коментарями російських офіційних осіб підкреслюють розбіжності серед оточення Путіна, де чиновники вже давно не бажають повідомляти погані новини автократичному російському лідеру, якого наразі вважають більш ізольованим, ніж будь-коли за його 22-річне правління.

Представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати дані розвідки.

Кількість людей, яких Путін вважає близькими або довіреними помічниками та радниками, невелика і складається в основному з колег часів служби в КДБ, і тих, з ким він познайомився, перебуваючи на посаді заступника мера Санкт-Петербурга в 1990-х роках після розвалу СРСР.

Мобілізація спровокувала внутрішні заворушення в РФ, змусила сотні тисяч російських чоловіків призовного віку втекти з країни. Коли війна триває вже восьмий місяць, і перемога Росії залишається невловимою та погано визначеною, беззаперечна лояльність, якою користувався Путін, може згасати, заявили представники розвідки США, але вони попередили, що немає жодних ознак того, що главу Кремля можуть усунути від влади.

«З початку окупації ми стали свідками зростання тривоги серед найближчого оточення Путіна. Наші оцінки свідчать про те, що вони спричинені саме нещодавніми російськими втратами, помилковим керівництвом і значними військовими недоліками» , — сказав представник західної розвідки.

Інший високопоставлений західний чиновник зазначив, що внутрішня напруга серед найближчого оточення Путіна «відповідає тому, як пройшла кампанія для росіян, і атмосфері в Кремлі». За його словами, є багато людей, які переконані, що це не зовсім правильний курс дій.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков визнав, що серед російського керівництва були розбіжності та дискусії, оскільки Путін зіштовхнувся з таким важливим рішенням, як оголошення мобілізації.

«З приводу таких моментів є розбіжності. Дехто вважає, що ми повинні діяти інакше. Але це все частина звичайного робочого процесу» , – сказав Пєсков The Washington Post.

«Є робочі суперечки: про економіку, про проведення військової операції. Є суперечки щодо системи освіти. Це частина нормального робочого процесу, і це не ознака розколу» , - додав він.

Але Пєсков також заявив, що повідомлення розвідки США про те, що особа з найближчого оточення Путіна кидає виклик російському лідеру, є «абсолютною неправдою».

Українські сили за останні тижні звільнили частину тимчасово окупованих територій від російських військових, які страждають від нестачі особового складу.

Ці втрати спонукали Кремль поспішно організувати фіктивні референдуми та оголосити про анексію тимчасово окупованих земель, і при цьому почати мобілізацію резервістів, попри ризик внутрішнього невдоволення та протестів.

Путін також погрожував вжити крайніх заходів для захисту території Росії, включно з використанням ядерної зброї, сподіваючись, що ця загроза змусить союзників України двічі подумати про те, як далеко слід дозволити Києву просунутися.

Ситуація призвела до публічної критики міністра оборони РФ та вищих генералів у рідкісному виплеску невдоволення.

Голова Чечні Рамзан Кадиров, який направив своє ополчення воювати проти України, розкритикував одного високопоставленого генерала РФ та заявив, що його слід понизити до рядового. Пізніше Кадиров повідомив, що Путін надав йому звання генерал-полковника.

Співвласник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, давній соратник Путіна, чиї найманці також воювали проти України, погодився з Кадировим, описавши російських військових лідерів як «шматки сміття».

Один встановлений Москвою «чиновник» на тимчасово окупованій території Херсонщини пояснив відступ російських сил «перегрупуванням» і заявив, що регіон «заблокований», але також назвав російське військове керівництво зрадниками та некомпетентними.

«Дійсно, багато хто каже, що якби вони були міністром оборони, який довів ситуацію до такого стану, вони б застрелилися, якби були справжніми офіцерами» , – сказав колаборант Кирило Стремоусов.

Проблеми Путіна на полі бою ускладнюються мобілізацією вдома.

«Мені здається, що його позиція крихка» , — сказав один російський чиновник про главу Кремля в день оголошення мобілізації.

«За всі ці місяці ми чули, що половина світу на нашому боці. Але ні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ні лідер Китаю Сі Цзіньпінь зараз це не підтримують» , — заявив російський чиновник.

Моді та Сі Цзіньпін дистанціювалися від військових зусиль Путіна під час саміту минулого місяця в Самарканді.

Інший чиновник РФ сказав, що не чув про будь-які прямі виклики Путіну серед його найближчого оточення. Але «є протести» голів парламентських комітетів з приводу того, як президент і військові ведуть війну «чому армія не забезпечується належним чином, про те, чому мобілізаційна кампанія йде не так, як треба».

Високопоставлені співробітники служб безпеки в Європі заявили, що їм не відомо, щоб хтось наважився кинути виклик Путіну безпосередньо під час війни, і додали, що вони не бачили звітів розвідки США про критику на адресу глави Кремля.

Однак деякі з цих посадовців заявили, що тріщини стають все більш очевидними на багатьох рівнях російської системи, посилаючись на спалахи критики і перекладання відповідальності на російські збройні сили, служби безпеки і регіональні уряди, які зараз примушують чоловіків призовного віку до військової служби.

Один високопоставлений чиновник європейської служби безпеки описав зростання «критики Путіна за його спиною», в тому числі з боку кремлівських лав.

«Вони думають, що він упертий і одержимий Україною. Одержимість, яку вони не обов’язково поділяють» , - зазначив чиновник.

«Існує пошук цапа-відбувайла. Вказують пальцем. Все це відбувається» , - заявив інший представник служб безпеки в Європі.

Двоє російських бізнесменів, які підтримують контакти з політичними чиновниками, підтвердили ці настрої та сказали, що найближчі тижні можуть мати вирішальне значення для визначення майбутнього Путіна та того, які рішення він прийматиме щодо війни.

Якщо російські військові не зупинять свої втрати, то почнеться «битва», сказав один із представників російської бізнес-еліти, додавши, що це «переломний момент».

Мобілізація виявилася дуже непопулярною в Росії і може свідчити про те, що Путін відчуває тиск, щоб вжити відчайдушних заходів.

Протягом кількох місяців глава Кремля опирався офіційному оголошенню мобілізації, навіть якщо втрати на полі бою свідчили, що він не використав достатньо сил на початку війни. Ще навесні, коли план Путіна щодо швидкого вторгнення та окупації України явно провалився, аналітики американської розвідки оцінили, що главі Кремля доведеться розпочати мобілізацію, якщо він сподівається досягти своїх цілей.

Рішення Путіна оголосити про часткову мобілізацію вважається одним з найбільш дестабілізуючих і політично ризикованих кроків у його кар’єрі та «може призвести до нестабільності режиму», сказав ще один європейський чиновник.

Однак інші європейські чиновники вважають, що, попри масову втечу чоловіків призовного віку з Росії, Путін перетнув важливий поріг, не спровокувавши при цьому жодного серйозного внутрішнього виклику своєму правлінню. Навіть регіональні чиновники РФ, розлючені мобілізацією, переважно виконують її, надаючи десятки тисяч новобранців.