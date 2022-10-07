Верещук: Україна працює над поверненням 32 депортованих до РФ дітей

Україна працює над поверненням 32 незаконно депортованих до Росії дітей, чиї батьки перебувають в Україні. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми знаємо, яких дітей викрали, й вимагаємо від Росії їх повернути. Станом на сьогодні в нас проводиться робота щодо повернення 32 дітей, які перебувають на території Російської Федерації, але мають батьків тут, і батьки виявили бажання повернути таких дітей" , - сказала вона.

Вона додала, що також є факти подальшого усиновлення українських дітей у РФ.