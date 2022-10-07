У Києві знову запрацює фунікулер

З 10 жовтня у столиці відновить свою роботу фунікулер, який не працював від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"В понеділок, 10 жовтня, відновлює свою роботу Київський фунікулер. Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер, за участі волонтерів, законсервували. Адже підіймач має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливою цінністю пам’ятки є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях" , — розповів Кличко.

У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт.