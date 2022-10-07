Атака дронів: що зробити, аби вберегтися
Російська армія використовує дрони, зокрема дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Центр стратегічних комунікацій пояснив, що робити, якщо помітили ворожий дрон.
Як поводитись у випадку такої атаки:
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся подалі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки.
Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська вперше атакували дронами-камікадзе Запоріжжя. Унаслідок удару було зруйновано об'єкти інфраструктури у двох районах міста.
Також 5 жовтня окупанти завдали серію ударів дронами-камікадзе по Білій Церкві.
12 вересня було вперше підтверджено бойове використання в Україні дрона Shahed-136. Дрон був збитий ЗСУ біля Куп'янська на Харківщині.
Повідомлялось, що ці дрони Росія отримала завдяки поставкам з Ірану, однак обидві сторони це не підтверджують.