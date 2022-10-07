Атака дронів: що зробити, аби вберегтися

Російська армія використовує дрони, зокрема дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Центр стратегічних комунікацій пояснив﻿, що робити, якщо помітили ворожий дрон.

﻿Як поводитись у випадку такої атаки:

Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся подалі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.

Знайдіть укриття та перечекайте атаку.

Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська вперше атакували дронами-камікадзе Запоріжжя. Унаслідок удару було зруйновано об'єкти інфраструктури у двох районах міста.

Також 5 жовтня окупанти завдали серію ударів дронами-камікадзе по Білій Церкві.

12 вересня було вперше підтверджено бойове використання в Україні дрона Shahed-136. Дрон був збитий ЗСУ біля Куп'янська на Харківщині.

Повідомлялось, що ці дрони Росія отримала завдяки поставкам з Ірану, однак обидві сторони це не підтверджують.