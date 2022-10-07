Нардеп: Рада у першому читанні підтримала держбюджет-2023

Верховна Рада затвердила проект державного бюджету України на 2023 рік у першому читанні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.

Так, 251 нардеп проголовував за підтримку проекту.

Железняк написав, що на обговорення 1270 правок пішло майже три години.

Так, за його словами, залишилося лише дві "балансові правки", що прямо прописані у висновку Комітету:

виділення 2 млрд гривень на Державний фонд регіонального розвитку та 446 млн гривень на соцзахист;

виділення 1,3 млрд гривень на заходи у сфері захисту інформаційного простору та 100 млн гривень - на виробництво телепрограм.

Розгляд проекту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.

Раніше Кабмін схвалив проект бюджету на 2023 рік, з якого 50% з усіх коштів планують виділити на безпеку та оборону.

Президент України Володимир Зеленський описав деякі важливі пункти, що передбачені у держбюджеті:

Понад 1 трлн гривень направлять на сектор безпеки і оборони.

Уряд має забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.

Кабмін повинен представити програму скорочення видатків на держпідприємства, апарат, інституції, що не відповідають потребам воєнного часу.

Програма кредитування 5/7/9 зберігається, будуть діяти і інші програми та рішення, що мають допомогти бізнесу працювати.

Створенять спеціальний фонд відновлення, який будуть наповнювати, зокрема, коштом конфіскованих російських активів.

Окрім того, КМУ у проекті держбюджету прогнозує технічного розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.