Зеленський: Росія згадала про переговори, щоб зупинити наступ ЗСУ

Війська РФ «посипалися» на фронті та, щоб зупинити просування українських сил, Росія почала маніпулювати темою переговорів, переконаний президент України Володимир Зеленський, повідомляє Новое время.

Під час виступу на засіданні ЄС президент наголосив, що Європа має зберегти політичну принциповість.

"Це важливо саме зараз, коли російські сили нарешті посипалися на полі бою, і наші герої щодня звільняють село за селом, місто за містом. Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала діалог, який сама і відкинула, розпочавши цю війну проти України та всієї Європи", — сказав Зеленський.

Він переконаний, що Росія не хоче справжніх переговорів, які їй багато разів пропонувала Україна. За його словами, Кремль просто хоче виграти час, щоби підготуватися до нового удару.

"Росія просто хоче виграти час, хоче накопичити сили, щоб перегрупувати сили та накопичити ресурси й вдарити знову. Ми не повинні дозволити їй це зробити" , - зазначив президент.

30 вересня під час оголошення анексії українських територій російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ готова до переговорів з Україною.

Згодом цього ж дня за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією, але з іншим президентом, не з Путіним.

Зеленський нагадав, що саме Україна завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних та справедливих умовах.

4 жовтня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ. Це стало відповіддю на спробу анексії захоплених українських територій.