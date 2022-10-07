Bloomberg: Кремль дозволив держЗМІ іноді казати правду через підозри у росіян

Кремль сказав деяким державним ЗМІ почати визнавати частину поразок російських окупантів в Україні, побоюючись, що оптимістична пропаганда підживлює сумніви у громадян країни-агресора, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, які говорили на умовах анонімності.

Після місяців повідомлень практично лише про «успіхи» окупантів останніми тижнями російське держТВ почало розповідати про відступи та поразки окупаційних військ. Водночас «критики» не повинні заходити надто далеко і не мають права сумніватися у рішенні Путіна розпочати повномасштабне вторгнення та його «компетентності».

Як пише Bloomberg, у Кремлі сподіваються, що «невеликий галас» може допомогти зміцнити громадську підтримку. У рамках такого нового підходу російський диктатор Володимир Путін з початку літа провів щонайменше дві закриті зустрічі з невеликою групою "російських військових кореспондентів", одну з них - незадовго до оголошення в Росії "часткової" мобілізації, заявили джерела агентства.

За словами співрозмовників Bloomberg, на останній зустрічі з Путіним «військові кореспонденти» описали главі кремлівського режиму «жахливу ситуацію на фронті» та стрімкий контрнаступ ЗСУ, під час якого захисники України за кілька тижнів звільнили територію, яку росіяни захоплювали місяцями.

"Деякі кореспонденти вийшли, запитуючи себе, чи отримував Путін уявлення про реальну ситуацію на своїх офіційних брифінгах" , — пише Bloomberg.

На тлі контрнаступу захисників України російське держТВ відмовилося від офіційної версії, згідно з якою, поразки окупантів були «ретельно спланованими» та «стратегічними» діями. Так, російські пропагандисти Ольга Скабєєва та Володимир Соловйов скаржилися на втрату одразу 16 населених пунктів у Херсонській області та «поганий стан справ» на фронті, а у токшоу критикували воєначальників за провали на полі бою і проблеми з мобілізацією.

Як пише Bloomberg, згідно з опитуваннями, раптове оголошення мобілізації шокувало багатьох росіян, «змусивши деяких засумніватися в тому, як іде вторгнення, вперше відтоді, як Путін почав його 24 лютого», а щоденні звіти міноборони країни-агресора про перемоги на фронті «підривали громадську довіру».