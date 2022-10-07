ОП: з початку війни ЗСУ звільнили понад 2400 кв. км на Херсонщині

З початку повномасштабного вторгнення Росії захисники України звільнили понад 2400 кв. км у Херсонській області. Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу в п’ятницю, 7 жовтня, повідомляє Новое время.

За словами Тимошенка, у Херсонському районі деокупували шість населених пунктів, у Бериславському — 61. У цьому районі в 19 населених пунктах провели стабілізаційні заходи, там триває евакуація населення.

Він також повідомив, що деякі населені пункти сильно постраждали внаслідок військових дій, а частина критичної інфраструктури не підлягає відновленню, — йдеться про Високопілля, Архангельське та Осокорівку.

Раніше керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що площа звільнених територій у Херсонській області збільшилася до 500 квадратних кілометрів.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 жовтня сказав, що ЗСУ швидко та потужно просуваються на півдні в рамках поточної оборонної операції, а лише за цей тиждень від псевдореферендуму окупантів звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській і Донецькій областях.