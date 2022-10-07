Естонія готує новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Естонія має намір оголосити про новий пакет військової допомоги для України наступного тижня. До нього, зокрема, мають увійти боєприпаси і зимове спорядження, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас у Twitter.

Перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі она зазначила, що зараз Україна має ініціативу на полі бою. Тому міжнародна спільнота має зробити більше для того, щоб вона могла звільнити більше своїх територій.

"Тому Естонія наступного тижня прийме рішення про новий військовий пакет допомоги. Ми надамо Україні ще боєприпасів, зимового і індивідуального спорядження" , - написала Каллас.

Нагадаємо, Каллас говорила, що у ЄС залишається все менше інструментів, за допомогою яких можна було б здійснювати економічний тиск на РФ.

Як повідомлялося раніше, Естонія збирається надати Україні модульні госпіталі і долучитися до розвитку системи реабілітації.

Окрім того, естонські правоохоронці затримали росіянина, який закупив для своєї армії дрони. Їх вилучили та передали ЗСУ.