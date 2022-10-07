Гроссі: на Запорізькій АЕС відбулася перша ротація персоналу МАГАТЕ

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС у п’ятницю, 7 жовтня, відбулася перша ротація персоналу місії МАГАТЕ. Фахівці агентства перебували на станції з 1 вересня, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ з посиланням на главу агентства Рафаеля Гроссі.

"Гендиректор Рафаель Гроссі підтвердив, що першу зміну персоналу місії підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС в Україні завершено" , — йдеться у повідомленні.

Гроссі додав, що тепер на станції знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки.

Напередодні Гроссі казав, що агентство збирається вдвічі збільшити чисельність місії на ЗАЕС.

1 вересня делегація МАГАТЕ із 14 експертів побувала на Запорізькій АЕС у тимчасово захопленому Енергодарі. Експерти на чолі з Гроссі провели на території ЗАЕС кілька годин.

Після візиту на станції залишилися два представники місії. Гендиректор МАГАТЕ сказав, що делегація встановлює постійну присутність на ЗАЕС.