За два місяці з особливо небезпечних регіонів евакуювали 115 тисяч українців

За останні два місяці понад 115 тисяч українців виїхали з особливо небезпечних регіонів, тимчасово окупованих та щойно звільнених територій, а також у рамках обов’язкової евакуації з Донбасу, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Лише з Харківської області поїхали понад 15 тисяч людей, переважно це жінки з дітьми, а також літні та маломобільні люди. Евакуюються також люди, чиї населені пункти нещодавно влалося звільнити від Росії.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення свої домівки залишили мільйони українців.

"Закликаємо всіх, хто перебуває на щойно звільнених територіях, відповідально поставитися до ситуації. Інфраструктура багатьох міст та селищ суттєво пошкоджена ворогом. Ми все полагодимо і відбудуємо, але поки тут жити небезпечно. Раджу за можливості виїхати на зимовий період" , — закликав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.

29 липня Кабінет міністрів створив координаційний штаб, який займатиметься евакуацією з Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх жителів Донецької області евакуюватись до інших регіонів країни.