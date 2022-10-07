ОВА: окупанти вдарили по Дніпропетровщині, є загиблий

Одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів Дніпропетровської області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили "Градами" та важкою артилерією".

За словами голови ОВА, у Червоногригорівській громаді окупанти вбили 37-річного чоловіка та поранили 42-річного чоловіка. Постраждалий у лікарні.