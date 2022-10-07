Прем'єр Польщі пропонує поділити заморожені активи РФ між Україною та ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на неформальному саміті Європейського Союзу запропонував скерувати частину заморожених активів Росії для допомоги європейцям у енергетичній кризі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє "Польське радіо".

За словами Моравецького, лідери ЄС не змогли ухвалити формального рішення щодо вирішення проблеми високих цін на енергоносії, але відбулося "певне зближення позицій". У дискусії про додаткові джерела фінансування енергоринку він згадав заморожені активи РФ.

"Я вказав на одне джерело, що можна порівняно легко отримати, коли йдеться про кошти. А саме – заморожені активи Російської Федерації. Це величезні активи, приблизно 350 мільярдів євро. І сьогодні можна здобути ці кошти для добра України, яку потрібно відбудовувати на ці кошти. Але також для потреб жителів ЄС і для потреб жителів Польщі" , – зазначив польський прем’єр.

Раніше Моравецький заявив, що конфісковані російські активи мають піти на відбудову України.

Станом на липень Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Очікується, що ЄС у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями.