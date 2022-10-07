ЗСУ підтвердили звільнення Подолів у Харківській області

На Харківщині українські сили звільнили село Подоли Куп’янського району, повідомляє Новое время.

Про це повідомив начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічов у Telegram.

"Подоли - це Україна" , - написав він, опублікувавши фото з українського населеного пункту.

Подоли знаходяться біля річки Оскіл біля селища міського типу Куп'янськ-Вузловий та міста Куп'янськ.

Фото: Google Maps

6 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що з 21 вересня захисники України звільнили 93 населені пункти на Слобожанському напрямку та просунулися вглиб оборони окупантів на 55 км.

4 жовтня президент Володимир Зеленський повідомляв, що лише за тиждень від псевдореферендуму окупантів звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.