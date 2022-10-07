Макрон оголосив про створення спеціального фонду для закупівлі зброї Україні

Президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 7 жовтня, оголосив про створення фонду на 100 млн євро, кошти з якого підуть на закупівлю зброї для України безпосередньо у виробника, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє BFMTV.

Після саміту ЄС у Празі Макрон розповів, що спеціальний фонд дозволить купувати «найнеобхідніше» озброєння для України безпосередньо в оборонних підприємств, щоб допомогти нашій країні протистояти російським атакам. "Для початку" на нього виділили 100 млн євро.

Французький президент також повідомив про переговори з європейськими партнерами, зокрема Данією, що стосуються постачання Україні більше гаубиць CAESAR на додаток до 18 вже переданих.

Раніше Еммануель Макрон наголошував, що Франція рішуче засуджує спроби анексії Росією територій України, і обіцяв продовжити підтримку нашої країни.

6 жовтня у Празі пройшов перший саміт Європейської політичної спільноти. На зустрічі особисто був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у ній взяли участь 27 лідерів Євросоюзу і 17 лідерів країн, які не входять до ЄС, але мають статус кандидата чи партнера.