Посол Індонезії: Зеленський і Путін погодилися приїхати на саміт G20

Президенти України та Росії Володимир Зеленський і Владімір Путін погодилися взяти участь у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв’ю виданню The National заявив посол Індонезії в Об’єднаних Арабських Еміратах Хусін Багіс.

"Обидва погодилися. Ситуація непроста через українсько-російську війну" , – сказав дипломат.

Він додав, що логістична підготовка до прийому двох президентів вже ведеться.

"Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити - один для Путіна і один для Зеленського" , – зазначив Багіс.

Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити The National з проханням підтвердити плани щодо участі президентів у саміті "Групи двадцяти".

"ЄвроПравда" також не змогла отримати коментар речника Зеленського Сергія Никифорова.

У G20 цього року головує Індонезія, яка організовує саміт 15-16 листопада на острові Балі.

Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20, який відбудеться на острові Балі в листопаді.

Індонезія також запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі. У Білому домі в серпні казали, що Зеленський має бути присутнім, якщо там буде і Путін.

Сам Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні та від складу учасників саміту.