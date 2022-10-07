Гайдай повідомив про звільнення сьомого населеного пункту на Луганщині

У Луганській області ЗСУ всього звільнили сім населених пунктів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"На сьогодні вже сім населених пунктів під контролем України. Ми й надалі намагаємось не називати їхні назви, окрім Греківки" , — сказав Гайдай.

Він додав, що населені пункти звільняються у напрямку Сватового. За його словами, вони повністю контролюються ЗСУ.

2 жовтня Гайдай заявив, що визволення Лимана може запустити процес деокупації Луганської області. Наразі ситуація для окупантів на фронті у цьому регіоні напружена. Це може відкрити українській армії шлях на Кремінну, Сватове, Старобільськ та інші міста Луганської області.

5 жовтня він повідомив про звільнення шести населених пунктів регіону, але не вказав їхньої назви. Наступного дня Гайдай підтвердив визволення Греківки.