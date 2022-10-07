Кириленко: у Лимані виявили два масові поховання

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що у звільненому Лимані виявили два масові поховання. В одному із них правоохоронці нарахували близько 200 могил, повідомляє Новое время.

"У Лимані відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це поодинокі могили, де поховані цивільні" , — пише він у Telegram.

За його словами, у другій братській могилі можуть бути як військові, так і цивільні і точну кількість загиблих ще належить встановити.

Він додав, що у Святогірську, який також звільнили від росіян, перепоховали 21 тіло. Усі загиблі - цивільні, які загинули в окупації.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що у Лимані правоохоронці виявили тіла 60 загиблих, з яких ідентифіковано половину.

2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман від окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський. Прессекретар Східного угруповання ЗСУ Сергій Черевий заявив, що під час відступу росіяни залишили в Лимані багато мін та розтяжок.