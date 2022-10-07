Удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість загиблих зросла до 14

Кількість жертв удару росіян по житлових будинках у Запоріжжі 6 жовтня зросла до 14, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

"Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. На цей час кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких".

Передісторія: