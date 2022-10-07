Організатори оголосили місто, у якому пройде Євробачення-2023

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" проведуть у Великій Британії, хоча перемога у минулому шоу дісталася представникам України. На жаль традиції організації конкурсу порушила повномасштабна війна. Наразі було визначено місто, де проведуть захід — ним став Ліверпуль, повідомляє Ділова столиця.

Таке рішення було оголошено 7 жовтня після обговорень між двома заявками із посиланням на сайт національного мовника Британії.

Так, це місто обійшло Глазго, свого конкурента. Спочатку був складений список з 20 можливих міст, який пізніше був скорочений до двох.

Захід у Ліверпулі буде проведено на 11-тисячній арені M&S Bank Arena "від імені України".

Концертний майданчик розташований неподалік конференц-центру та виставкового центру, що зручно для трансферу. Всього за кілька хвилин ходьби — кілька готелів, вокзал, неподалік і аеропорт імені Джона Леннона.

Євробачення 2023 року має відбутися у травні наступного року.

Інформація про квитки на шоу поки що не розголошується. Насправді шоу у травні 2023 буде не одне, а дев'ять.

Так, окрім живого фіналу в суботу, фанати зможуть подивитися "шоу журі" у п'ятницю, на якому міжнародне журі засновує свої голоси, та "сімейне шоу" у суботу вдень, яке фактично є фінальною репетицією.

Потім буде два півфінали у вівторок та четвер — і журі та сімейні покази для кожного.

Зазначається також, що поряд із самим Євробаченням проходитиме програма культурних заходів, у тому числі обмін артистами та спільне виробництво між Ліверпулем та його містом-побратимом Одесою.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" приніс Україні третю в історії перемогу на Євробаченні. Українці посіли четверте місце за голосами журі, проте абсолютно перемогли за голосами глядачів, взявши 90% із можливих пунктів. Друге місце – у Великої Британії, третє – в Іспанії.

17 червня Європейський мовний союз попередньо вирішив, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори зверталися до Великої Британії, щоб обговорити можливість провести там конкурс.

23 червня Європейська мовна спілка (EBU) остаточно відмовилася проводити музичний конкурс "Євробачення-2023" в Україні.

Зазначимо, уряд Великої Британії звертався до EBU із проханням ще раз розглянути Україну як місце для проведення "Євробачення 2023".