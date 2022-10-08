У Росії суд відібрав офіс в Нобелівського лауреата-2022

У Росії суд схвалив рішення відідбати приміщення офісу в Науково-дослідного і просвітницького центру "Меморіал", який 7 жовтня став лауреатом Нобелівської премії миру, повідомляє РБК-Україна.

"Рішення суду: угоду про передачу будівлі від Міжнародного Меморіалу до НДПЦ Меморіал визнати недійсною" , - зазначили у центрі.

Там також пояснили, що таким чином незабаром "втратять будинок на Каретному ряду" в Москві.

У "Меморіалі" додали, що обвинувачення просило арештувати майно та відчужити будівлю на користь держави.

Нагадаємо, норвезький Нобелівський комітет присудив Премію миру 2022 року українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод, правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому та російській правозахисній організації "Меморіал".