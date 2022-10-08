РосЗМІ та соцмережі повідомляють про пожежу на Кримському мості

На залізничній гілці Кримського мосту сталася потужна пожежа. Про це пише російське видання "РИА Новости" з посиланням на "радника глави Криму", повідомляє Українська правда.

Уточнюється, що на мосту сильна пожежа і на міст людей не пускають.

"РИА Новости" пише , що на мосту палає цистерна з паливом. Судноплавні арки не пошкоджено. У дорожньому управлінні "Тамань" повідомили, що рух по мосту призупинено.

У соцмережах публікують знімки мосту, на якому видно вогонь і стовп диму.

Пізніше кримська окупаційна влада заявила, що проїзд через Кримський міст було закрито.

"Ведуться роботи щодо можливого запуску поромної переправи" , - сказав тимчасово виконуючий обов'язки "міністра транспорту" Микола Лукашенко.

Фото: УП