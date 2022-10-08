Енергоатом: внаслідок ворожого обстрілу повністю знеструмлено ЗАЕС

Вночі у суботу, 8 жовтня, через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена остання лінія зв‘язку ЗАЕС, в результаті чого станцію повністю знеструмлено, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Як зазначається, в автоматичному режимі увімкнулись генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб. Потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.

Уточнюється, що "плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними".

5 жовтня Путін підписав "указ" про "передачу" тимчасово захопленої окупантами Запорізької АЕС у власність Росії. МЗС України назвало цей указ Путіна нікчемним, а в "Енергоатомі" раніше називали плани диктатора передати ЗАЕС Росії агонією.