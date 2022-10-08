Генштаб: до лікарні на Луганщині привезли 300 поранених в'язнів

До лікарні у Новосвітлівці в Луганській області доправлено близько 300 поранених осіб з-поміж ув’язнених росіян, які погодились воювати в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 жовтня.

Напередодні повідомлялося, що для посилення російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців.

В районах Пологів та Токмака Запорізької області внаслідок обстрілів ЗСУ ворог втратив близько 85 осіб пораненими. Інформація про загиблих уточнюється.

Протягом доби окупанти завдали 7 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Біловоди, Вугледар, Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя та Миколаїв. Чотири ріанські безпілотники досягли Запоріжжя та Миколаєва.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай і Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах 18 населених пунктів, в тому числі Глибоке, Уди, Огірцеве, Стрілеча, Колодязне, Дворічне, Нескучне;

на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Серебрянка, Григорівка, Дронівка, Веселе;

на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Виїмка, Роздолівка, Веселе та Одрадівка;

на Авдіївському напрямку – вогневого впливу зазнали Авдіївка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка.

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожого вогню постраждала інфраструктура в районах 16 населених пунктів. Серед інших - Времівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйпільське та Залізничне.

на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 27 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

За минулу добу ЗСУ знищили ще одну понтонну переправу противника. Підтверджено інформацію про знищення складів з боєприпасами ворога 5 жовтня поблизу населеного пункту Кінські Роздори.

Наша авіація минулої доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи ППО збили два ворожі гелікоптери. Були збиті п’ять безпілотників типу "Орлан-10" та три типу "Shahed -136". Ракетні війська і артилерія уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два райони вогневих позицій артилерії, радіолокаційну станцію та комплекс радіоелектронної боротьби противника.

Крім того, Генштаб зазначає, що на тимчасово захоплених територіях Запорізької області противник намагається дискредитувати ЗСУ. Для створення фейків додатково залучають кореспондентів російських ЗМІ.

Також повідомляється, що місцеві органи влади деяких районів РФ намагаються виконати план мобілізації за рахунок безробітних чоловіків призовного віку.