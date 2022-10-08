ОВА: РФ накрила з "Градів" три громади Дніпропетровщини

Уночі росіяни випустили по Дніпропетровщині майже 80 снарядів з "Градів", повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Під вогнем опинилися три громади – Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська. Люди не постраждали внаслідок обстрілів, однак є руйнування.

Зокрема, у Марганецькій громаді сталася пожежа, але її вже загасили. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях росіяни вбили понад 30 свійських тварин.

У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі. У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей - без світла.