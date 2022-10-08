ОВА: окупанти вдарили ракетами по двох Харкова

Російські окупанти завдали п’ять ракетних ударів по Харкову у ніч на суботу, 8 жовтня. Попередньо ушпиталили одну людину, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни чотири рази атакували ракетами типу С-300 запущеними із російського Белгорода Салтівський район та один — Основ’янський.

"Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо — із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік" , — заявив Синєгубов.

На місці працюють правоохоронці та всі профільні служби.

Раніше про обстріл центральної частини Харкова повідомив мер міста Ігор Терехов. Він заявив, що горить один із лікувальних закладів, а також нежитлова споруда.