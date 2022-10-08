В Італії скоротять опалювальний сезон і знизять температуру в батареях

Міністр екології Італії Роберто Чинголані підписав розпорядження про умови опалювального сезону у 2022-2023 році, спрямовані на економію газу на тлі енергетичної кризи в Європі, повідомляє Європейська правда.

Так, опалювальний сезон в Італії буде скорочено на 15 днів: він почнеться на вісім днів пізніше й завершиться на сім днів раніше. У разі непередбачуваних погодних умов місцева влада може почати опалення раніше, але добова його тривалість скорочується.

Також максимальна температура опалення знижується на 1°С, а на одну годину на день, коли температура найвища, його будуть відмикати. Це не поширюватиметься на соціальні заклади на кшталт шкіл, лікарень, дит’ясел, а також приміщення, що працюють на відновлюваній енергії.

Крім того, італійське державне агентство з питань енергетики опублікувало низку рекомендацій для підприємств і крамниць із економії електроенергії, зокрема не відчиняти без потреби вікна й двері, вимикати нічне освітлення, використовувати енергозберігальні лампи тощо.

Італія стала однією з останніх країн ЄС, які ухвалили заходи для економії газу на тлі його дефіциту через шантаж Росії. До повномасштабного вторгнення вона імпортувала до 40% російського газу, тепер же його частка впала до 10%.

Нагадаємо, раніше члени Європейського Союзу схвалили регламент Ради ЄС про "надзвичайне втручення для вирішення проблеми високих цін на енергоносії".