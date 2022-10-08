Бельгія утрималася під час голосування за нові санкції ЄС проти Росії

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що утримався під час голосування щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії, побоюючись наслідків обмежень, що б'ють по сталеливарному сектору, повідомляє Європейська правда.

"Питання в тому, як ми можемо зберегти солідарність європейських країн і нашого населення, щоб і надалі підтримувати Україну. Звичайно, військові успіхи, яких досягла Україна, сприяють… але якщо економічна ціна стане вкрай високою і люди втратять роботу, то стане важко" , – сказав де Кроо.

Він водночас додав, що Бельгія вирішила не блокувати ухвалення нового санкційного пакету, а утрималася під час голосування, бо "ми не хочемо порушувати європейську солідарність".

Як відомо, Рада Європейського Союзу в четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Також Європейський Союз затвердив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України.