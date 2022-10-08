Генштаб: ЗСУ ліквідували 62 тисячі російських військових

Генштаб: ЗСУ ліквідували 62 тисячі російських військових
Фото: Facebook

Збройні сили України з 24 лютого ліквідували 62 тисячі російських військових. Також за минулу добу знищили 1 гелікоптер та 12 безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні﻿ Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 62060 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2472 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1459 (+4) од,
  • РСЗВ – 345 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 180 (+3) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 234 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках, відзначають у Генштабі.

Дані уточнюються.

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