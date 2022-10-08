Генштаб: ЗСУ ліквідували 62 тисячі російських військових
Збройні сили України з 24 лютого ліквідували 62 тисячі російських військових. Також за минулу добу знищили 1 гелікоптер та 12 безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 62060 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2472 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од,
- артилерійських систем – 1459 (+4) од,
- РСЗВ – 345 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 180 (+3) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 234 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12),
- крилаті ракети ‒ 246 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 136 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках, відзначають у Генштабі.
Дані уточнюються.