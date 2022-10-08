Джерело: за підривом Кримського мосту стоїть СБУ

За підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив співрозмовник видання в правоохоронних органах.

За даними джерела, підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ. Водночас у самій спецслужбі наразі офіційно не коментують свою участь у цих подіях.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь - якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги" , - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Водночас у Твіттері СБУ є повідомлення із недвозначним перефразуванням вірша Тараса Шевченка.

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.



Сьогодні - чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря. pic.twitter.com/XhtR8TXuSU — СБ України (@ServiceSsu) October 8, 2022

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".