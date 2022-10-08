У Туреччині заявили про плани Путіна укласти "велику угоду" із Заходом

Російський диктатор Володимир Путін планує укласти "нову велику угоду" із Заходом. Вона нібито частково стосуватиметься України, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калін.

"Як ми вважаємо, Путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Вона частково стосується й України, безсумнівно" , - заявив він.

Калін зазначив, що угода нібито матиме глобальний характер і буде спрямована на врегулювання питань між Росією та Заходом. За його словами, угода повинна замінити кладені наприкінці "холодної війни" домовленості, оскільки ті вже не відповідають реальності.

При цьому радник турецького президента вважає, що переговори між Україною та Росією можуть поновитися у майбутньому попри те, Володимир Зеленський затвердив офіційну відмову від переговорів з Володимиром Путіним.

"Питання в тому, коли саме ми до цього повернемося і скільки шкоди буде до того часу завдано?" , - заявив Калін.

Нагадаємо, після оголошення Путіним анексії окупованих територій України президент Володимир Зеленський поставив крапку в переговорах з Росією.