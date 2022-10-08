Нацбанк за останній тиждень продав на міжбанку понад 615 мільйонів доларів

За тиждень з 3 по 7 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів і купив 7,2 млн доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів, проти 867,43 млн доларів тижнем раніше. При цьому регулятор купив 7,2 млн доларів, що майже на 2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (5,4 млн дол.).

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Однак у вересні НБУ був змушений збільшити обсяги продажу валюти: так, за вересень було продано понад 2,6 млрд доларів.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,133 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 20,09 млрд доларів і 1,789 млрд євро.