Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ще один неплатоспроможний український банк ліквідують

6 жовтня Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ «Банк Січ» з 10 жовтня 2022 року.

Два місяці тому, 9 серпня 2022 року, Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором термін зобов'язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через нестачу коштів.

"Банк Січ" став уже четвертим цього року банком, який вивели з ринку та ліквідували.

2. У додатку «Дія» з'явилася можливість придбання військових облігацій

Купити облігації в програмі можна за кілька кліків. Вартість облігації стартує від 900 грн. Повернення коштів відбувається на картку «єПідтримка» у день погашення облігації разом із нарахованими відсотками.

Термін дії облігацій – до 1,5 років.

Фактична доходність – від 11 до 16% річних.

Більше інформації – за посиланням﻿﻿.

3. Idea Bank підвищує комісії за зняття готівки за межами України

З 7 листопада 2022 року по "О.Карті" та "О.Карті+" (випускаються в рамках функціонування мобільного банку О.Bank) комісія за зняття коштів за межами України підвищується до 1,5%. Наразі зняття коштів за кордоном – без комісії чи з комісією 0,5% залежно від виконання умов минулого місяця.

4. Concord Bank запроваджує комісію за конвертацію з однієї валюти в іншу

З 4 листопада 2022 року для більшості платіжних карток банку, включаючи «NEOCARD» та «LITE CARD» (випускаються в рамках функціонування мобільного банку Neobank) вводиться комісія за конвертацію валюти у розмірі 2% від суми. Комісія стягується у разі, якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку.

Для операцій із MCC-кодом 7311 («Рекламні послуги») комісія складає 1% від суми, але не менше 20 грн.

5. Зміни у програмах нарахування кешбеку відразу в кількох банків

З 6 жовтня у клієнтів Izibank з'явилася можливість обрати додаткову категорію кешбеку. Тепер доступні для вибору 3 категорії, а не дві, як раніше. Для цього потрібно оновити версію мобільного додатка до останньої.

Idea Bank повертає програму нарахування кешбеку. Щоправда, поки що в індивідуальному порядку: запрошення взяти участь в акції приходять обраним клієнтам до Viber.

Банк пропонує клієнтам із картками «Card Blanche Blue» та «Card Blanche White+» кешбек у розмірі 5% на будь-які розрахунки, а власникам інших кредитних карток — кешбек у розмірі 10% на першу операцію протягом певного періоду.

Максимальна сума кешбеку – 200 грн до оподаткування.

«ПУМБ» з 1 жовтня по 31 грудня 2022 року в рамках акції «Осінь з Ria» виплачує кешбек у розмірі 100 грн за кожен переказ з-за кордону за системою грошових переказів «Ria», отриманий клієнтом банку. При цьому переклад має бути отриманий клієнтом, використовуючи мобільний додаток "ПУМБ Online".