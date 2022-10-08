У районі Керченської протоки утворилися затори з кораблів

У районі Керченської протоки зібралися черги з кораблів через вибух та пожежу на Кримському мосту. Морські затори утворилися переважно з російських суден, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це свідчать дані Marine Traffic.

Затори утворилися по обидві сторони Керченської протоки - у Чорному та Азовському морях.

скриншот: marinetraffic.com

За даними карти, поблизу окупованого Криму скупчилися десятки кораблів, які очікують дозволу на прохід. Майже всіх з них російські.

Нагадаємо, сьогодні на Кримському мосту виникла масштабна пожежа та пролунав потужний вибух. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту, тому рух ним перекрили.