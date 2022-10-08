Мінінфраструктури: ще сім суден вийшли з українських портів

В рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 11 суден з 172,6 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"З порту ️"Південний" вирушив до В’єтнаму балкер Cornelia M з 60 тис. тонн української пшениці. Від причалів Одеського порту вийшли судна Shaman Wisdom, Lady Eva, Oris Sofi. З порту ️"Чорноморськ" балкери Laurus, Eneida і танкер Chem Hero" , – йдеться в повідомленні.

Загалом від початку роботи зернового коридору, враховуючи сьогоднішні судна,

експортовано 6,6 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

За два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблі. Близько 40% вантажів пішло з порту Південний.