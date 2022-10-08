Офіс генпрокурора: внаслідок війни постраждали понад 1200 дітей

З початку повномасштабної агресії Росії проти України та станом на ранок 8 жовтня постраждали понад 1200 дітей, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Більше ніж 1211 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 421 дитина загинула та понад 790 отримали поранення різного ступеню тяжкості" , — сказано в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 405, Харківській – 252, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 54, Дніпропетровській – 30.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.