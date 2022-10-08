Прем'єрка Естонії: ухилянти можуть бути зброєю Росії у гібридній війні

Російська Федерація може використати ухилянтів в якості "наступної зброї" у своїй гібридній війні проти Європи, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявила прем'єрка Естонії Каї Каллас.

"Я б радше непокоїлася через страждання українців, а не тих, хто зараз тікає з Росії. Та ми маємо розуміти, що перебуваємо в гібридній війні з Росією, і це означає, що вона використовує різноманітні елементи як зброю проти нас. Енергетику ми вже бачили, а міграція - наступна зброя" , - заявила Каллас під час розмови з журналістами.

Прем'єр відзначила, що російські мігранти схильні переїжджати до тих країни, де вже є російська меншина. Каллас відзначила, що в майбутньому Росія може повторяти сценарії "зі "звільненнями" своїх громадян.