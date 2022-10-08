Слідком РФ: внаслідок вибуху на Керченському мосту загинули троє людей

За попередніми даними Слідчого комітету РФ, внаслідок вибуху на Кримському мосту у суботу, 8 жовтня, загинули троє людей. З води підняли тіла чоловіка і жінки, повідомляє Новое время.

Зазначається, що на мосту загинули пасажири легковика, який їхав поряд з вантажівкою, яка вибухнула. З води піднято тіла чоловіка і жінки.

Крім того, слідство встановило дані вантажного автомобіля та його власника. Це житель Краснодарського краю, за місцем його проживання розпочато слідчі дії. Вивчається також маршрут пересування автівки та документація.

На Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований нею півострів і через який росіяни перекидають підкріплення для своїх військ після вибуху спалахнула пожежа. Рух мостом неможливий.