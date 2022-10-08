У ЗСУ розповіли про наслідки вибуху на Кримському мості для військ РФ
Руйнування частини Кримського мосту руйнує логістичні ланцюжки російських окупантів, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу".
Гуменюк пояснила, що знищення Кримського мосту руйнує значні логістичні ланцюги росіян. Вони змушені залишатися на території, яка також тимчасово окупована – Кримський півострів. Попри те, що його окупували вже кілька років, до росіян поступово приходить розуміння, що його тимчасово окуповано.
"Це розуміє і місцеве населення, що Крим – це Україна, і вона стає ще ближчою до нього в ті моменти, коли нікуди з нього подітись не можна. Руйнуються логістичні шляхи. Це неможливість евакуюватися, зокрема", – зазначила речник ОК "Південь".
Вона додала, що у них поки що є альтернативні способи. Зокрема, цей напрямок на Мелітополь.
"Однак росіяни також розуміють, що чим менше в них залишається таких шляхів, тим більшим буде посилення нашого вогневого контролю і неможливості їх використання", — наголосила Гуменюк.
Вранці 8 жовтня на автомобільній частині Кримського мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнули цистерни з паливом. Окрім того, обвалилася частина дорожнього полотна.