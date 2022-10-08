Шойгу призначив нового командувача своїми військами в Україні
Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні., повідомляє Українська правда.
Суровікін обіймає посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року. Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.
Раніше угрупованням російських військ керував генерал Олександр Дворніков.
ЗМІ ще в липні повідомляли, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу Дворнікова.
Після цього розслідувачі писали, що командувачем російських військ в Україні був генерал-полковник Геннадій Жидко.
В той час командування Південним військовим округом мало перейти до Суровікіна. Він відповідав безпосередньо за зону бойових дій на Донбасі.