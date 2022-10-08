У МАГАТЕ відреагували на обстріл і знеструмлення Запорізької АЕС

Обстріли Запорізької атомної електростанції, що призвели до її повного знеструмлення, надзвичайно безвідповідальні, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

Сьогодні Запорізька АЕС втратила останнє зовнішнє джерело живлення і тепер покладається на аварійні дизельні генератори для отримання електроенергії, необхідної їй для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки та безпеки.

"Відновлення обстрілів, що вражає єдине джерело зовнішнього живлення станції, є надзвичайно безвідповідальним. Запорізьку атомну електростанцію потрібно захистити" , - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Так, 16 дизель-генераторів заводу почали працювати автоматично, забезпечуючи енергією шість реакторів. Після стабілізації ситуації десять генераторів вимкнули, залишивши шість для забезпечення реакторів необхідною електроенергією.

"Я найближчим часом поїду в Російську Федерацію, а потім повернуся в Україну, щоб узгодити охоронну зону ядерної безпеки навколо АЕС. Це абсолютний і терміновий імператив" , - додав Гроссі.

Також зазначається, що усі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі.

Шість реакторів перебувають у режимі холодної зупинки, але вони все ще потребують електроенергії для життєво важливих функцій ядерного захисту та безпеки. Кожному дизель-генератору заводу вистачає палива щонайменше на десять днів.