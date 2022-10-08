Ракетний удар по Запоріжжю: кількість жертв знову зросла

Розбір завалів на центральному проспекті Запоріжжя майже завершено. Число загиблих збільшилося до 18 осіб. З-під завалів вдалося врятувати 21 особу, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі національного телемарафону.

Також окупанти вдень завдали удару касетними снарядами по одному із сіл Комишуваської громади Запорізької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, є поранені.

Частину ракет було збито українськими силами ППО, але одна ракета все ж таки розкидала елементи по селу. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох осіб, серед яких однорічна дитина. Одна людина загинула.

Нагадаємо, 6 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю сім ракет. Від обстрілу росіян постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об'єкти.