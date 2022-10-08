У РФ заявили, що залізничний рух Кримським мостом відновлено

Залізничний рух Кримським мостом, на якому сьогодні стався сильний вибух і масштабна пожежа, повністю відновлено, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр РФ Марат Хуснуллін.

"Залізницею, можу сказати, що рух повністю відновлено. Вже сьогодні ним підуть і вантажні, і пасажирські поїзди в звичайному режимі" , - заявив віце-прем'єр Росії.

Раніше окупанти запустили автомобільний рух Кримським мостом після вибуху на переправі вранці в суботу, 8 жовтня, але їхати ним можна не всім.