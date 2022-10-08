Milliyet: Туреччина передала США пропозицію Росії про переговори

Туреччина хоче організувати переговори між країнами Заходу та Росією. Анкара вже передала відповідну пропозицію Вашингтону, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це пише турецька газета Milliyet.

"Туреччина планує посадити за один стіл із Росією чотири основні західні країни - США, Францію, Німеччину та Велику Британію. Цей план ще не був доведений до відома всіх західних столиць, але він був переданий США важливими та приватними каналами" , - написав журналіст Озай Шендір.

Вашингтон, своєю чергою, нібито позитивно прокоментував такий крок, стверджує він.

"Анкара також поважає волю України і завжди використовувала відкриті канали, щоб пояснити, що війна має повернутися до миру без застосування тактичної ядерної зброї" , - додав журналіст.

Раніше радник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що російський президент Володимир Путін планує укласти "нову велику угоду" із Заходом. Воно нібито частково стосуватиметься України.

Також Калин вважає, що у майбутньому переговори між Україною та Росією можуть відновитися, попри те, що Володимир Зеленський затвердив офіційну відмову від переговорів із Володимиром Путіним.