Від початку року українська економіка скоротилась на третину – Мінекономіки

Рівень падіння внутрішнього валового продукту України в січні-вересня оцінили у 30%. Воєнні дії і досі не дають належним чином розвиватись економіці України, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

"Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і у серпні, в межах 35%. Загалом, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%" , - йдеться у повідомленні.

В Міністерстві назвали ряд позитивних економічних чинників:

покращення динаміки транспортних перевезень;

обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% у порівнянні з серпнем цього року;

у вересні "Укрзалізниця" перевезла 11,7 мільйона тонн вантажів, що на 8,4% більше за обсяги перевезень серпня 2022 року та на 41% більше показника березня;

у вересні спостерігалася стабілізація цін на пальне за рахунок налагодження логістичних ланцюгів постачання нафтопродуктів та оперативної диверсифікації постачальників.

Серед негативних факторів виділили наступне:

у вересні пригальмувався темп збору зернових культур, що негативно позначилося на обсягах зібраної продукції;

нестабільна робота та періодичні відключення окупованої ЗАЕС від енергосистеми України змушували перерозподіляти навантаження між іншими учасниками системи, що чинило суттєвий тиск на всю українську енергосистему;

продовження воєнних дій на території України, подальше руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житлових будинків, а також невизначеність стосовно тривалості такої ситуації стримує подальший розвиток та відтерміновує активну відбудову.

Наостанок у Міністерстві додали, що ситуація залишається ще доволі складною та напруженою, втім контрольованою.