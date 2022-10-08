У Берліні проросійська партія влаштувала протест зі скаргами на ціни та санкції

У Берліні прихильники проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" влаштували під будинком парламенту протест проти високих цін та із закликами зняти санкції проти Росії, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За оцінками поліції, акція зібрала близько 8 тисяч людей.

Протест розпочався під будівлею Бундестагу, далі люди рушили вулицями Берліна.

Учасники принесли плакати "Насамперед наша країна" та німецькі прапори, а також прапори Росії, деякі були з прапорами імперської Німеччини, які зараз використовують прихильники праворадикальних поглядів.

Один із лідерів фракції Тіно Хрупалла у своїй промові звинувачував уряд Німеччини у "війні проти власного народу" через вплив санкцій проти РФ на економічний добробут громадян і закликав до відставки міністра економіки Роберта Габека та його однопартійців.

Vor dem Reichstag ist der Platz der Republik schon gut gefüllt: У кнапп einer halben Stunde beginnt unsere große #AfD -Demonstration gegen die Energiepolitik der Ampel. Das Motto: #UnserLandzuerst ! pic.twitter.com/U5L9G3Jcq3 — AfD (@AfD) October 8, 2022

У кількох місцях за маршрутом протесту проходили демонстрації, ініційовані активістами, яких обурює праворадикальна ідеологія партії. Вони зазначали, що AfD маніпулює нинішньою кризою, щоб набирати політичні бали.