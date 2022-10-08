У Берліні проросійська партія влаштувала протест зі скаргами на ціни та санкції
У Берліні прихильники проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" влаштували під будинком парламенту протест проти високих цін та із закликами зняти санкції проти Росії, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
За оцінками поліції, акція зібрала близько 8 тисяч людей.
Протест розпочався під будівлею Бундестагу, далі люди рушили вулицями Берліна.
Учасники принесли плакати "Насамперед наша країна" та німецькі прапори, а також прапори Росії, деякі були з прапорами імперської Німеччини, які зараз використовують прихильники праворадикальних поглядів.
Один із лідерів фракції Тіно Хрупалла у своїй промові звинувачував уряд Німеччини у "війні проти власного народу" через вплив санкцій проти РФ на економічний добробут громадян і закликав до відставки міністра економіки Роберта Габека та його однопартійців.
У кількох місцях за маршрутом протесту проходили демонстрації, ініційовані активістами, яких обурює праворадикальна ідеологія партії. Вони зазначали, що AfD маніпулює нинішньою кризою, щоб набирати політичні бали.