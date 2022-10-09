ОВА: РФ випустила по Запоріжжю 12 ракет, під завалами шукають людей

Російські війська, за попередньою інформацією, випустили по Запоріжжю у ніч на 9 жовтня 12 ракет. Більшість влучили у багатоповерхівки та приватні будинки — загинули 12 людей, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, для атаки окупанти застосували тактичну авіацію, вдаривши по одному з районів міста. Дев’ятиповерховий будинок частково зруйнований, п’ять приватних — зруйновані. Також уражені об'єкти інфраструктури, пошкоджені 20 автомобілів.

Водночас секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що, за попередньою інформацією, пошкоджено близько 20 будинків приватного сектору та близько 50 багатоповерхівок. Також руйнувань зазнали чотири заклади освіти.

Раніше Куртєв заявив про щонайменше 17 загиблих. Старух уточнив, що зараз відомо про 12. Ушпитали 49 постраждалих, зокрема шістьох дітей. Інформацію уточнюють.

"Під завалами можуть перебували люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано вісім осіб. Постраждалим надається необхідна допомога" , — заявив Старух.