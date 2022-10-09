ГУР: російські пранкери від імені Шмигаля намагалися зв’язатися з Байрактаром

Головне управління розвідки Міністерства оборони України зірвало провокацію російських пранкерів проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, було створено за допомогою технології deepfake.

Замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим секретарем компанії Baykar. Відтак, і відповідати на питання: "а що ж сталося сьогодні з Кримським мостом?"

У ГРУ відзначають низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову "бабине літо", яке вони вимовляли як російське "бабьє лєто".

Розвідка повідомляє, що метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності.