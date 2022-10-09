Омбудсмен: окупанти з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині

Стало відомо, що 7 жовтня близько 8 ранку російські військові із літака обстріляли колону цивільних авто в Херсонській області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець,

"Стало відомо, що 7 жовтня близько 8 ранку російські військові із літака обстріляли автоколону з мирних громадян на Херсонщині. Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту" , – заявив він.

﻿Пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований в коментарі "Суспільному" розповів детальніше про обстріл.

"Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно, ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень" , – заявив він.

Інформація про кількість загиблих та поранених досі встановлюють.